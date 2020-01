Feestzaal Eldorado in Humbeek beschermd als monument

Eldorado is een café met een danszaal. Het gebouw bestaat al sinds 1905 maar in 1927 werd het opnieuw ingericht, helemaal in Art Deco-stijl met lichtjes en tierlantijntjes. En die originele stijl is bij iedereen erg geliefd. De zaal is al vaak gebruikt als decor voor films. Voor de tv-serie 'Grenslanders' met Koen de Bouw werden er scènes opgenomen. Er worden ook huwelijks- en personeelsfeesten georganiseerd, en er komen ook heel wat artiesten over de vloer. Onder andere Clouseau komt er vaak zijn cd voorstellen, zegt zaakvoerder Bea Wollaert: "Het is een zaal in Art Deco waar er vroeger veel van waren, maar waar er nog weinig van overblijven. De authenticiteit is nog heel goed bewaard zoals in het café waar de bar heel kenmerkend is, maar ook de lambriseringen in de zaal zijn nog authentiek."

Beschermd als monument

De eigenaar is nu verplicht het gebouw zo goed mogelijk te onderhouden, en de belangrijke historische elementen moeten bewaard blijven. Als de eigenaar of huurder wat wil veranderen moet daar eerst toestemming voor gevraagd worden.