Millenniumbug doet met 20 jaar vertraging dan toch computers crashen

Toch waarschuwt Baert meteen voor een andere bug, die ons voor gelijkaardige problemen zou kunnen stellen in 2038. “In heel wat computersystemen begint de klok te lopen vanaf 1 januari 1970”, legt hij uit. “Die datum is gekozen omdat in dat jaar Unix is ontwikkeld. Dat is een besturingssysteem dat vandaag nog altijd wordt gebruikt in heel wat toestellen, zoals smartphones.”