Na dodelijk ongeval nog slechts één ingang voor vrachtwagens bij Tereos in Aalst

In Aalst is er een omheining geplaatst rond de parking van het bedrijf Tereos. Dat ligt in het centrum van de stad. Vorige maand kwam daar een jongen van 11 om het leven, hij werd gegrepen door een vrachtwagen toen hij te voet op weg was naar school. Vrachtwagens zullen ook alleen nog op specieke tijdstippen het bedrijf in- en uit mogen rijden, rekening houdend met de schooluren.