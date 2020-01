Nieuw DNA-onderzoek in zaak van Bende van Nijvel kan meer klaarheid brengen, maar is geen wondermiddel

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel moeten honderden mannen en vrouwen een DNA-staal afstaan. Het gaat om oude en nieuwe verdachten en betrokkenen. Die opvallende demarche van het parket heeft te maken met de evolutie in het DNA-onderzoek. Professor genetica Sonia Van Dooren (VUB) in “De Afspraak”: “Vroeger had je veel meer materiaal nodig om tot een DNA-profiel te komen. Nu zijn de technieken veel gevoeliger geworden en kan men van veel kleinere hoeveelheden DNA al een profiel opstellen. Ten tweede kun je mengprofielen – dus DNA afkomstig van twee personen – beter scheiden.”

Die twee vorderingen in het DNA-onderzoek maken dat het makkelijker wordt om DNA-profielen te identificeren en toe te wijzen aan één persoon. Vandaar dus die tien extra DNA-profielen die nu zijn opgesteld.

Maar dat is niet alles, zegt professor Van Dooren: “De standaardanalyse bestaat erin om 16 “regio’s” of merkers in DNA te reconstrueren en te vergelijken met wat gevonden is. Nu zijn er extra merkers gevonden die bijvoorbeeld toelaten om de kleur van ogen vast te stellen of de kleur van het haar of de huidskleur.”

Probleem is wel dat die nieuwe reconstructies (kleur van ogen, haar of huidskleur) nog niet zo perfect zijn als de klassieke identificatie van de persoon op zich. Die analyse is zeer accuraat en geeft zo goed als 100 procent zekerheid.