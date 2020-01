IN BEELD: In pralines of wijnflessen, drugscriminelen gaan uiterst creatief te werk bij smokkel 

Daarnaast werd in de Scheldestad ook 1,8 ton heroïne, 504 kilogram marihuana en 1,1 ton andere verboden middelen in beslag genomen. Voor heroïne (4,4 ton in 2018) en marihuana (16,8 ton in 2018) is dat alvast een pak minder dan het jaar voordien.

De vangst is maar een deel van alle cocaïne die de Antwerpse haven doorraakt. In Antwerpen flakkerde de drugsoorlog vorig jaar weer op, wat te merken was aan de vele granaatontploffingen, vooral in de noordelijke wijken.