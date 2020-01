Ongeval met vrachtwagen op E40 in Aalst: weg vrijgemaakt

Op de E40 in Aalst is vanochtend vroeg een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Brussel, ter hoogte van de oprit in Aalst. Twee van de drie rijstroken zijn vrij. De hinder is beperkt met vertragingen tot een halfuur, meldt VRT-verkeersexpert Hajo Beeckman. Intussen is de weg vrijgemaakt.