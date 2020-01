Ook Els Ampe is kandidaat-voorzitter bij Open VLD

Ampe groeide op in Oostende, maar woont in Brussel. Ze was eerder onder meer al Brussels Parlementslid, gemeenteraadslid in de hoofdstad en schepen van Openbare Werken en Mobiliteit. Momenteel zit ze in het Vlaams Parlement.

De Brusselse politica profileert zich nu als de anti-establishmentkandidaat en vertegenwoordigt naar eigen zeggen de economische liberalen, "die zich in de steek gelaten voelen". "De partijtop luistert onvoldoende naar hen. Ik vind dat wij een nieuwe koers moeten varen, die gaat over groei. Economische groei, groei voor het individu en groei voor de partij."