Oorlogsepos "1917" is frontrunner voor de Oscars: "Dit moet je écht in de cinema zien"

Wonderlijke start van het nieuwe filmjaar: want deze week gaat het gevierde oorlogsepos "1917" in première. De film won afgelopen weekend twee Golden Globes en zit daarmee op Oscarkoers. In een gesprek met onze filmreporter Ward Verrijcken leggen regisseur Sam Mendes en zijn acteurs uit hoe moeilijk het was om "1917" in een ogenschijnlijk onafgebroken camerabeweging op te nemen. Speciaal voor de opnames werden zelfs nieuwe camera's gemaakt. Mendes, die ooit al de Oscar won voor "American beauty", blikt ook vooruit op zijn Oscarkansen.