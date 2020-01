Oud-topman Renault-Nissan geeft persconferentie: "Geen andere keuze dan te vluchten"

Carlos Ghosn, voormalig topman en oprichter van de mega-alliantie Renault-Nissan, is voor het eerst in het publiek verschenen sinds hij eind vorig jaar van Japan naar Libanon vluchtte met een privévliegtuigje. "Ik had geen andere keuze dan te vluchten uit Japan", zei hij op een persconferentie in de Libanese hoofdstad Beiroet. Ghosn wordt in Japan verdacht van miljoenenfraude, maar houdt vol dat hij onschuldig is.