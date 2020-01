Passagiersrecord voor Brussels Airport: 26,4 miljoen passagiers

Brussels Airport kon het voorbije jaar naar eigen zeggen profiteren van haar versterkte hub-functie in het Star Alliance-netwerk. Anderzijds waren er negatieve effecten van de nationale staking in februari, de sociale spanningen bij skeyes in de eerste helft van het jaar en het faillissement van touroperator Thomas Cook, dat met name in oktober heeft geleid tot het annuleren van veel vluchten. Daarnaast gingen ook WOW air en Fly bmi failliet in 2019.