Poetshulpen staken voor meer loon: wordt hun job onderschat? "Een beetje meer respect is niet misplaatst"

Voor de werkgevers in de dienstenchequesector is de loonsverhoging geen optie, omdat de marges er al krap zijn. Toch is die 1,1 procent extra geen onredelijke vraag, zeggen verschillende poetshulpen aan VRT NWS. "Dat klein beetje meer respect voor wat wij doen, is niet misplaatst." Want, zo klinkt het haast in koor, "we hebben een zware job, zowel fysiek als mentaal".