Politie stelt inwoners Rumst en Boom gerust: nachtelijke fotografen zijn geen dieven

"We hebben de verdachte mensen gecontroleerd, en er bleek niets verdachts aan de gang te zijn", zegt Joris van Kamp van de Lokale Politiezone Rupel. "Wanneer we zulke meldingen binnenkrijgen, blijken dat vaak hobbyfotografen te zijn. Zij hebben bijvoorbeeld de opdracht gekregen om bijzondere voortuinen of gevels te fotograferen."

"Het is erg onwaarschijnlijk dat dieven eerst je huis fotograferen en pas daarna bij je komen inbreken. Als mensen willen inbreken, dan doen ze dat onmiddellijk."