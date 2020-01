Video van knuffelende kangoeroe heeft niets te maken met Australische bosbranden (en andere misinformatie op het net)

De kangoeroe "Queen Abi" woont in een kangoeroe-asiel in Australië en is zeer populair bij de bezoekers. Zo circuleren er op het internet tientallen video's waarbij ze een knuffel krijgen van Queen Abi.

In een Instagram-post maakt de vrouw in de video duidelijk dat zij het dier niét heeft gered en dat het kangoeroe-asiel waar Queen Abi verblijft niet in gevaar is door de natuurbranden.