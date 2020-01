Regering toch niet in beroep tegen opgelegde terugkeer tien kinderen van IS-strijders

Volgens de beschikking van de kortgedingrechter van 11 december moet de regering aan de tien kinderen consulaire bijstand verlenen en hun identiteits-, administratieve of reisdocumenten bezorgen die hen in staat stellen om onder begeleiding vanuit Syrië naar België te komen.

De kinderen verblijven in het vluchtelingenkamp Al-Hol, samen met hun moeders, aan wie volgens de rechter dan weer geen consulaire bijstand of documenten moeten worden verleend. De kortgedingrechter legt de Belgische staat ook een dwangsom op van 5.000 euro per dag vertraging en per kind. De dwangsommen beginnen te lopen als het vonnis niet uitgevoerd is zes weken na betekening. De staat heeft dus nog tot eind januari of begin februari de tijd.

Daags na de uitspraak had minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd dat de regering "de gewoonte heeft" om in dit soort zaken beroep aan te tekenen. De regering heeft de uitspraak nu onderzocht en heeft beslist niet in beroep te gaan. Volgens Goffin onderzoekt het departement hoe aan de uitspraak tegemoet kan worden gekomen. Grootste struikelblok lijkt daarbij de toestemming van de moeders om de kinderen zonder hen te laten vertrekken, want ons land wil volwassen Syriëstrijders niet actief terughalen.