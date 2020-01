Vranckx over de-escalatie VS-Iran: "Ideale scenario om weg te gaan van afgrond, maar veel verandert dit niet"

Iran op zijn beurt wil dat de VS zich terugtrekt uit Irak en het Midden-Oosten. Die politiek kan blijven doorgaan, via milities die zich in Irak bevinden. Er zijn Iraakse milities die al gedreigd hebben dat zij nog géén vergelding hebben gekregen, want hun leider is ook bij de Amerikaanse aanval gedood. Maar er zijn ook andere stemmen in Irak, die zeggen dat het genoeg is geweest. Zij willen niet dat hun land wordt meegesleept in die waanzin. Laten we hopen dat die stemmen het halen."