Waarom zijn Vlamingen gul voor Australië? "Beelden van stervende koala's zijn telegeniek en raken ons"

Je kan er niet naast kijken op sociale media. Vlaanderen is begaan met de Australische bosbranden én lijkt bereid om geld te geven voor de getroffen natuur. "Het klopt dat we gevoeliger zijn voor wat er in Australië gebeurt dan voor andere rampen", zegt socioloog Walter Weyns van de Universiteit Antwerpen in 'Start Je Dag'. "Dat komt omdat we ons herkennen in de Australiërs. Ze leven net zoals wij in een welvarend land. We kijken naar hun soaps en dat doen we niet met programma's uit China, Afrika of India. Het is ook geen toeval dat Australië deelneemt aan het Eurovisiesongfestival." Ook de oorzaak van de bosbranden speelt volgens Weyns een rol. "Die bosbranden zijn een gevolg van de klimaatopwarming. Een thema dat ook bij ons heel veel mensen bezighoudt."

En dan zijn er de miljoenen koala's en kangoeroes die vechten voor hun leven. "Het is vreselijk om te zeggen maar dat zijn zeer telegenieke beelden en die raken ons. Denk aan de koala die zijn eigen dood tegemoet klimt in een brandend bos en gered wordt door een brandweerman. Of aan de uitgedroogde dieren die uit de hand van mensen komen drinken. Dat zijn iconische beelden die een golf van empathie opwekken. Hetzelfde zagen we trouwens gebeuren toen de beelden opdoken van het Syrische jongetje Aylan dat verdronk in de Middellandse Zee." Volgens Weyns hebben sommige mensen sneller empathie voor dieren dan voor mensen. "Zij hebben nog de complete onschuld. Die kangoeroes en koala's kunnen echt niets doen aan de bosbranden. Koala's zijn bovendien extra aaibaar omdat ze passen in het "kindjesschema" zoals dat in de biologie heet. Ze hebben grote ogen en hun lichaamsbouw heeft iets van een klein kind. Dat maakt ons extra gevoelig."