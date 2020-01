Trein rijdt in op stilstaande wagen in Drongen, bestuurder kan wagen net verlaten

Een autobestuurder kon in Drongen op het nippertje ontsnappen aan een trein nadat hij met zijn wagen op de sporen was terechtgekomen.

Bocht gemist

De bestuurder verloor woensdagochtend de controle over het voertuig en ging uit de bocht, waarna zijn wagen op de sporen terechtkwam. "De man ging rechtdoor in plaats van mee te draaien in de bocht, hij is tegen de vangrails terechtgekomen en kwam uiteindelijk op de treinsporen terecht", zegt Sarah Frederickx van de federale politie.

De man kon het voertuig verlaten maar raakte daarbij lichtgewond. "Gelukkig zat de man niet meer in het voertuig, want niet veel later kwam er een trein aan. De trein is op het voertuig ingereden, maar niemand raakte gewond. Ook de 70 passagiers van de trein bleven ongedeerd. De trein kon uiteindelijk gewoon vertrekken."