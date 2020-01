Van één van de eerste huisjes in de duinen van Blankenberge tot prestigieus hotel: de evolutie van de Petit Rouge

Het hotel "Petit Rouge" in Blankenberge, dat ook sociaal toerisme aanbood, houdt ermee op en het hele gebouw wordt binnenkort afgebroken. De gevel van het hotel is een van de oudste gevels op de dijk. In de radioreportage hieronder vertellen een aantal gasten over hun verblijf in het hotel. De geschiedenis van het gebouw gaat al terug tot in de jaren 1860. Charlotte Hoste van het Belle Epoque centrum in Blankenberge dook in haar archief en vond er hoe het gebouw is geëvolueerd.