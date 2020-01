Francesco Vanderjeugd trekt zich terug als kandidaat-voorzitter van Open VLD en steunt Bart Tommelein

Vanderjeugd voerde eerder zelf een ruime ledenbevraging uit. Daaruit is volgens hem gebleken dat de leden "meer en échte inspraak willen". "Velen vinden dat de partij de voeling kwijt is met wat er leeft onder de leden. Daar moeten we mee aan de slag. Een grondige doorlichting van onze partij én organisatie is aan de orde", aldus Vanderjeugd.

Volgens Vanderjeugd blijkt ook dat veel leden bij de laatste verkiezingen getwijfeld hebben om nog op de partij te stemmen. "Een duidelijk teken dat we het roer best omgooien", klinkt het. De bevraging kostte Vanderjeugd samen met de rest van zijn campagne overigens "ettelijke duizenden" euro's, zegt hij in Het Laatste Nieuws.