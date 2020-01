Ook Belgische militairen aanwezig op een van de basissen in Irak die werden aangevallen door Iran

Iran heeft vannacht meer dan 12 raketten afgevuurd op twee luchtmachtbasissen in Irak, waar vooral Amerikaanse soldaten verblijven. Het gaat om basissen in Erbil in het noorden van Irak, en Al Asad in de buurt van Bagdad. De Iraanse aanval is een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani die vorige week omkwam door een aanval van een Amerikaanse drone.

Op de internationale basis in Erbil blijken ook vier Belgische militairen te werken als verbindingsofficier. Ze zijn alle vier ongedeerd gebleven. Uit eerdere gesprekken gisteren met Defensie leek dat er alleen Belgische militairen in de hoofdstad Bagdad waren. Dat klopt dus niet. De Belgen die in Bagdad werkten waren eerder al teruggetrokken.