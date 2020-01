100 miljoen jaar in amber: oudste fossiele slijmzwam ooit ontdekt

De meeste mensen denken bij wezens die vastzitten in amber aan insecten of spinnen die levensecht bewaard zijn gebleven in fossiel boomhars. Een internationaal team van paleontologen en biologen heeft nu echter de oudste slijmzwam ontdekt die ooit geïdentificeerd is. Het fossiel is zo'n 100 miljoen jaar oud en is uitzonderlijk goed bewaard in amber uit Myanmar.