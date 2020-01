18.000 middelbare scholieren veranderden tijdens schooljaar van richting: "Watervalsysteem bestaat nog altijd"

Tijdens het schooljaar 2018-2019 wisselden 18.000 Vlaamse middelbare scholieren van studierichting terwijl het schooljaar nog bezig was. Dat wil zeggen dat ze voor 15 januari 2019 verhuisden naar een andere richting en/of een andere onderwijsvorm. "18.000, dat is ongeveer 4 procent van het totale aantal middelbare scholieren, dat aantal ligt binnen de verwachtingen," zegt Pieter-Jan Crombez van het Katholiek Onderwijs.

Het katholieke net heeft nu voor het eerst onderzocht naar welke richtingen en onderwijsniveaus leerlingen uitwijken als ze zo'n wissel doen tijdens het schooljaar. "Zowat de helft van de leerlingen die ervoor kiezen om van studierichting te wisselen blijft binnen dezelfde onderwijsvorm. Dat geldt voor het ASO, TSO en BSO," zegt Crombez.

"De andere optie is om van onderwijsvorm te veranderen: bij de leerlingen die wisselen in het ASO gaat 43 procent naar TSO. Bij wie van richting verandert tijdens zijn schooljaar in het TSO gaat ongeveer een kwart naar het BSO. En de leerlingen die in het BSO wisselen tijdens het schooljaar, die kiezen meestal voor deeltijds onderwijs, buitengewoon onderwijs, of gaan werken."