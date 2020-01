Aantal rokers daalt opnieuw: 1 op de 8 Vlamingen rookt nog elke dag (maar wel gemiddeld 15 sigaretten)

Het aantal rokers in Vlaanderen was de afgelopen 20 jaar nog nooit zo laag. In 2018 rookte 16 procent van de Vlamingen. Dat meldt het statistiekbureau van de Vlaamse overheid. Vooral het aantal mensen dat dagelijks rookt, daalt nu al 10 jaar op rij. In 2018 rookte 1 op de 8 Vlamingen dagelijks. Tien jaar eerder was dat nog 1 op de 6.