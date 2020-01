Agressieve man vernielt printers en infozuil in gemeentehuis van Houthalen-Helchteren

"De man was nog voor de opening van het administratief centrum binnen­gekomen", legt burgemeester Alain Yzermans (SP.A) uit. "We zijn nu de beelden van onze bewakingscamera's aan het bekijken."

Waarom de man zo agressief tekeerging, is nog niet duidelijk. Maar de politie kon hem snel inrekenen. "De man heeft een infozuil, enkele computers, schermen en printers in de ontvangstruimte tegen de grond gegooid. We hebben alles snel opgeruimd en rond kwart over 10 was het NAC weer open."

Bewaking



Het personeel was erg aangedaan door het incident. "We hebben meteen psychologische bijstand geleverd en we hebben iedereen snel tot rust gebracht."

Het is niet de eerste keer dat het gemeentepersoneel te maken krijgt met agressieve inwoners. Vanaf 2017 werkt de gemeente met een bewakings­firma, om een oogje in het zeil te houden, onder meer in de hal van het NAC.