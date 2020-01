BDSM'ers van Fetish Club 78 krijgen wetenschappers over de vloer: "Je krijgt dezelfde reactie als bij hardlopen"

BDSM is een verzamelende term voor bepaalde seksuele voorkeuren en rollenspellen. Over het algemeen gaat het om een machtsspel. Vaak is er zowel een dominante als onderdanige persoon aanwezig in het "spel", en gebruiken deelnemers opgelegde fysieke beperkingen en intense zenuwprikkels.

Het zijn dokter Elise Wuyts en professor Manuel Morren van de Universiteit van Antwerpen die het onderzoek hebben uitgevoerd. "Vorig jaar hebben we eerst een grootschalige enquête uitgevoerd", vertelt Elise Wuyts.

"Maar we wilden ook de biologische kant van het verhaal ontdekken. We hebben onderzocht wat er gebeurt met het lichaam wanneer je aan BDSM doet. Dus we hebben bloed afgenomen bij verschillende deelnemers", licht Wuyts toe. "Met dat bloed kunnen we de hormonen van het stresssysteem en het pleziersysteem testen."

BDSM en hardlopen

Door die hormonen te testen hebben de onderzoekers kunnen ontdekken hoe deelnemers reageren op BDSM. "Bij de onderdanige is er heel duidelijke stijging van zowel de stresshormonen als de plezierhormonen. Die twee zijn zelfs aan mekaar gelinkt.

Dus dat bevestigt onze hypothese: bij BDSM wordt een positieve stressreactie opgewekt", verklaart Wuyts. "Dat is dezelfde reactie als bij hardlopen, horrorfilms kijken of in een rollercoaster zitten."

Stigma doorbreken

Om die resultaten te bekomen moesten de onderzoekers de club in Ham natuurlijk bezoeken, en toekijken hoe bezoekers hun seksuele handelingen beleefden.

"Het was een vrij atypische ervaring", geeft Elise Wuyts nog toe. "Maar tegelijkertijd ook een hele unieke ervaring. Ik vond het heel fijn om er bij te mogen zijn, en al die mensen te horen praten over iets wat zij regelmatig doen en plezier uit halen."

De club zelf was ook heel bereid om mee te werken aan het onderzoek. "Club 78 was de eerste club die we hebben gecontacteerd en ze wilden graag meewerken", zegt Wuyts. "Zij weten ook dat er een stigma heerst rond BDSM, dus ze waren heel bereid om mee te doen met een studie die dat juist moet verminderen."