Controversiële Braziliaanse kerstspecial met homoseksuele Jezus mag dan toch op Netflix blijven

Netflix had gisteren, na het bekendmaken van de rechterlijke ban, een officiële klacht ingediend bij het Hooggerechtshof. "De beslissing van rechter Benedicto Abicair leunt aan bij censuuur. Dit heeft een impact die gelijk is aan dat van de bommen die gegooid zijn naar het hoofdkwartier van Porta dos Fundos. Het legt het zwijgen op, door angst en intimidatie".

Ook de orde van Braziliaanse advocaten sprak van censuur. "Eender welke vorm van censuur of een bedreiging voor een fel bevochten vrijheid is een achteruitgang en kan niet aanvaard worden door de maatschappij", luidde het in een mededeling van voorzitter Felipe Santa Cruz.

Porta dos Fundos liet weten dat het zich verzet tegen "eender welke daad van censuur, geweld, illegaliteit, autoritaire politiek en alle andere dingen waarvan we niet meer verwachtten dat we ze in 2020 zouden moeten verwerpen. Onze job is humor maken."

"The first temptation of Christ" is nooit van Netflix verdwenen.