Buschauffeur De Lijn getuigt over tekort toiletten: "Voor mij als vrouw is het vaak extra lastig. Dit is een schande"

In 125 van de 300 Vlaamse gemeenten zijn er geen toiletten voor de chauffeurs van De Lijn. Dat blijkt uit cijfers van mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD). In de provincie Antwerpen zijn er problemen in bijna de helft van de gemeenten. "Het is echt een schande. Wij zijn afhankelijk van de goodwill van de plaatselijke handelszaken. Als vrouw is dat zeer lastig", getuigt een vrouwelijke buschauffeur op Radio 2 Antwerpen.