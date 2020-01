Canadese premier Trudeau sluit geen enkele piste uit over vliegtuigcrash in Teheran

De crash gebeurde maar enkele uren nadat Iran raketaanvallen had gericht op enkele Amerikaanse basissen in Irak. Er is voorlopig nog geen bewijs dat er een verband is tussen de twee incidenten. De spanningen tussen de VS en Iran zullen mogelijk ook het onderzoek naar de vliegtuigramp bemoeilijken. Iran heeft gemeld dat het de zwarte dozen van het vliegtuig, die intussen gevonden zijn, niet naar Amerika zal sturen om te onderzoeken, maar dat zelf zal doen.