Cash for car komt heel traag van de grond

Dat cash for car traag van de grond komt, valt te begrijpen. "Het is een heel drastische maatregel, verduidelijkt Michiels. "De werknemer moet zijn bedrijfswagen volledig inleveren in ruil voor cash. Een auto inleveren gebeurt doorgaans pas als die wagen einde lease is. En leasecontracten lopen gemiddeld over vier jaar. Dus werknemers moeten vaak even wachten vooraleer ze cash for car kunnen gebruiken." Ook de werkgevers moet hun mobiliteitsbeleid aanpassen aan cash for car. En dat neemt wel eens wat tijd in beslag.