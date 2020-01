"Brolwerk" voor de ene, "comfortabel" voor de andere: wat denken de partijen van de informateursnota?

De linkse partijen hebben de indruk dat de nota “alleen voor CD&V en de N-VA comfort creëert” omdat alles van de Zweedse regering-Michel verworven blijft. Er wordt zelfs nog een begrotingsverstrenging bovenop gedaan omdat het tekort gehalveerd moet worden tot 1 procent zonder dat dit de belastingdruk mag laten stijgen. Ze klagen dat sociale en groene accenten ontbreken en dat er ook niets in staat over politieke vernieuwing om de overheid efficiënter te maken.

Ook Open VLD klaagt dat CD&V en de N-VA al in de inleiding van de tekst in de watten worden gelegd. Zo is er sprake van een Koninklijk Commissariaat voor de Staatshervorming. Een duo (Nederlandstalig/Franstalig) moet vastleggen welke grondwetsartikelen voor herziening vatbaar moeten worden verklaard om in 2024 een grote staatshervorming mogelijk te maken.

Voor links en de liberalen komt dat neer op het hooghouden van de communautaire spanning tijdens de volledige regeerperiode. Een cadeau van jewelste voor de N-VA. Ook CD&V heeft na 2024 een nieuwe staatshervorming bepleit.

In de inleiding staat bovendien dat ethische hervormingen rond bijvoorbeeld abortus of euthanasie binnen de regering besproken moeten worden en dat in feite alternatieve meerderheden in het parlement uitgesloten zijn. Ook dat speelt in de kaart van CD&V en de N-VA. Open VLD is daar allesbehalve over te spreken.