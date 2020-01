Na de brexit, de Megxit: het "ontslag" van prins Harry en Meghan slaat in als een bom bij Britse kranten

"The Firm" is het bedrijf dat de Britse koninklijke familie eigenlijk is. The Daily Telegraph zien Harry en Meghan vertrekken tot "grote ontgoocheling" van de koninklijke familie. Voor de 93-jarige Queen zou het nieuws verschrikkelijk zijn. "Zij heeft al moeilijke maanden achter de rug met prins Andrew die ze moest vragen om afstand te doen van zijn publieke taken voor zijn omstreden vriendschap met de veroordeelde Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein."