Iraakse bodybuilder die Saddams standbeeld neerhaalde, heeft spijt van zijn daad: "Gehuild tot ik bijna blind was"

“Weet je, onder de dictatuur was er veel onrecht. Maar onder de regeringen die daarna volgden, kregen we alleen maar méér onrecht, méér dictatuur en méér onderdrukking. Dat deed me zo veel pijn. Ik heb gehuild tot ik er bijna blind van werd. Ik besefte dat de nieuwe machthebbers niet in het belang van het land handelden. Tot vandaag is er bijna geen infrastructuur, geen scholen voor de kinderen, geen ziekenhuizen. De werkloosheid is enorm. En dat terwijl we in 2003 een land in volle ontwikkeling waren, met een rijke cultuur.”