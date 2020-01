De Krook in Gent ontsnapt aan miljoenenboete na akkoord met Bijzondere Belastinginspectie

De Krook is een hypermodern gebouw in het centrum van Gent, waar naast een bibliotheek ook activiteiten van stadsdiensten en onderzoekscentrum IMEC plaatsvinden. Vorig jaar gaf de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) aan dat de vennootschap 11 tot 14 miljoen euro aan achterstallige btw en intresten verschuldigd was. Het gebouw was niet louter een bibliotheek en was dus niet over de ganse lijn van btw vrijgesteld.

De uitbater ging in beroep tegen de administratie en eind december werd over het dossier een akkoord bereikt. Enkele delen vielen onder een regime van btw-vrijstelling, andere waren wel btw-plichtig. Over de finale btw-schuld is nog geen duidelijkheid, maar het zou gaan om een kwart tot een derde van het oorspronkelijk bedrag.

"Dat kunnen we binnen de organisatie opvangen", zegt Biebauw, er is geen extra geld nodig". De directie is tevreden dat er duidelijkheid is over de zaak, zodat ook duidelijkheid bestaat over toekomstige exploitatiekosten. Op die manier valt ook een obstakel weg voor toekomstige investeringen in De Krook.