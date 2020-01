"Een man een man": Herbert Flack en Bob De Moor samen op de planken

Herbert Flack en Bob De Moor hebben al een pak kilometers op de acteer-teller, maar hun paden kruisten onlangs pas. Het klikte en nu spelen ze samen "Een man een man". Voor Herbert Flack is het zijn comeback na een zware hartoperatie een half jaar geleden. Naar deze samenwerking keek hij al lang uit. Morgen gaat de voorstelling in theater Minard in Gent in première. Onze reporter Gitte Van Hoyweghen mocht al gaan kijken. Bekijk hierboven haar verslag.