Ex-woordvoerder van de Queen kwaad op Harry en Meghan: "Hoe dúrven ze een stap opzij te zetten?"

Dat de Queen niet op de hoogte was van de voornemens van Harry en Meghan klopt volgens correspondente Lia van Bekhoven niet. Naar eigen zeggen heeft ze uit goede bron dat de Queen nadrukkelijk gezegd heeft dat ze niet wilde dat de twee zich zouden terugtrekken en dat ze zeker niet wilde dat ze daarover een publieke mededeling zouden doen.

Van Bekhoven deelt de analyse van Dickie Arbiter niet. "Ik ben er niet verbaasd over dat mensen zoals hij - wit, een bepaalde generatie - vindt dat Meghan Markle erachter zit en de boze feeks is", zegt ze in "De afspraak". "Heel veel oudere Britten identificeren zich met de Queen en met de oudere generatie of de gevestigde orde van Buckingham Palace."

Van Bekhoven herinnert zich dat veel jonge Britten die vroeger onverschillig stonden tegenover het koningshuis net door het huwelijk van Harry en Meghan een band met de koninklijke familie hebben ontdekt. De Britse bevolking in twee kampen over de royals, met andere woorden. Volgens Van Bekhoven had je dezelfde scheidingslijnen ten tijde van de scheiding van Charles en Diana.