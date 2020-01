Kletterende ruzie aan het Britse hof? En hoe zit het met de centen? 5 vragen over nieuwe weg die Harry en Meghan inslaan

Het paleis is door de communicatie van Harry en Meghan duidelijk in snelheid gepakt, en dat is nooit aangename reclame om naar de buitenwereld als een hecht team naar voren te komen. Na de uitzending van de tv-documentaire van Harry en Meghan schreef BBC ook dat prins William "zich zorgen maakte" over zijn broer. Dat deed de wenkbrauwen fronsen, alsof William niet op de hoogte was van de gevoelens waarmee Harry kampt. Hebben ze geen contact met elkaar? Kan er eens geen telefoontje af, luidde de kritiek.

Harry nuanceerde in het tv-interview wel de geruchten over een breuk. "Mijn broer en ik, wij hebben goede dagen en slechte dagen. We zijn broers. We zullen altijd broers zijn. We bewandelen verschillende wegen in ons leven nu, maar ik zal er altijd voor hem zijn, net zoals ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn."