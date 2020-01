Het opvangkamp van het Griekse eiland Samos is een sloppenwijk

Of alle nieuwkomers een tent of zeil krijgen als ze aankomen, is een beetje onduidelijk. In elk geval is het kamp een ratjetoe van tenten en barakjes, in elkaar getimmerd met hout en zeildoek met het bekende UNHCR-logo (UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de VN). Wat opvalt op Samos is hoe creatief die tenten worden uitgebreid of met karton worden "gewapend" tegen de winterkou. Of ze worden op stenen en lattenconstructies geplaatst, om gespaard te blijven van modder en ongedierte. Je ziet ook steeds meer rechthoekige barakjes waarin soms een echte huisdeur is verwerkt - niet altijd op koosjere wijze op de kop getikt. Als mensen toch uit Samos wegraken (wat in principe volgens de EU-Turkije-deal niet kan, zie verder) worden barakjes en tenten doorverkocht.

Op die manier is het kamp van Samos eigenlijk geen tentenkamp meer, maar krijgt het de allures van een sloppenwijk. Je ziet het ook aan de winkeltjes of eetstandjes die her en der open gaan. Mensen zoeken kleine aanvullende inkomsten, en iets om om handen te hebben.