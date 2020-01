Hoogleraar Militaire School: "VS-jongeren hoeven niet te vrezen dat ze naar het leger moeten om tegen Iran te vechten"

Het Amerikaanse leger is bijzonder groot. "We spreken over een paar miljoen soldaten. Daarnaast is er nog het marinekorps van enkele honderdduizenden soldaten. Eigenlijk kunnen ze met dat korps alle buitenlandse operaties uitvoeren. Het marinekorps heeft een landcomponent, een marinecomponent en vliegtuigen. Dat is een leger in het klein", zegt Luc De Vos.

"Mocht het tot een conflict komen met Iran, dan staat het Amerikaanse leger tegenover een leger van 170.000 manschappen in de Iraanse Revolutionaire Garde en 340.000 manschappen in het Iraanse leger. Ook qua aantallen is Iran absoluut geen challenger voor de VS. Het Amerikaanse leger heeft geen behoefte aan extra rekruten."

"De reflex van de jonge mensen begrijp ik. In de Amerikaanse maatschappij heb je een onderlaag die heel arm is. Voor die mensen is het leger een middel voor sociale promotie. Ik kan mij inbeelden dat een aantal jongeren willen opgeroepen worden om werk te hebben en eventueel te kunnen studeren", besluit Luc De Vos.

