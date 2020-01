Iraakse ex-premier ziet hoop voor Midden-oosten: "We moeten kracht van vrede in de wereld worden"

“Mijn eerste prioriteit was om de mensen voor me te winnen. IS had zich nooit in onze regio kunnen vestigen als de bevolking hen niet op een of andere manier aanvaard had”, vertelt hij. “Er was zo veel ontevredenheid over de manier waarop de staat en de veiligheidsdiensten bestuurd werden. Dus ja, ze zagen IS als hun bevrijders. Dat was een deel van het probleem. We moesten ervoor zorgen dat ze zich weer beschermd voelden door de staat.”