Jan Balliauw en Björn Soenens over crash Oekraïens vliegtuig in Teheran: "Alles wijst op Iraanse luchtafweerraket"

Onze Amerikacorrespondent Björn Soenens meldt in "Terzake" dat de Amerikaanse inlichtingendiensten ook denken dat het Oekraïense vliegtuig neergehaald is door een Iraanse afweerraket.

"Er is groot vertrouwen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten dat het op die manier is gebeurd. Er zijn video’s gemaakt van het vliegtuig net voor de crash. Die lijken aan te tonen dat het vliegtuig getroffen is door een raket. Bovendien is er geen enkel contact geweest tussen de piloten en de luchtverkeersleiding over een alarmsituatie. Dat is gebeurd op 2.500 meter hoogte. Het is allemaal een te groot toeval. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat het een spijtige, fatale vergissing is van het Iraanse leger", zegt Soenens.

Het neerhalen van het vliegtuig in Teheran zou de escalatie van het Iraans-Amerikaanse conflict kunnen bekoelen. "Het zou kunnen dat de Iraniërs zelf beseffen dat ze een vergissing hebben begaan. Waarom zouden ze een vliegtuig neerhalen waar 83 Iraniërs inzaten. Het zou kunnen dat de spanningen tussen de VS en Iran verminderen, omdat deze escalatie kan leiden tot zo een grote ongelukken. Dat is nu al gebeurd", besluit Soenens.

Bekijk het gesprek met Björn Soenens uit "Terzake" hier: