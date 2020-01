Johan Van Overtveldt (N-VA) neemt ontslag als gemeenteraadslid in Mechelen en verhuist terug naar Kapellen

Johan Van Overtveldt werd in 2018 vanop de lijstduwersplaats verkozen als N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen. In mei raakte de ex-minister van Financiën opnieuw verkozen in het Europees Parlement. De combinatie van die jobs is niet haalbaar en dus neemt hij ontslag uit de Mechelse gemeenteraad, meldt Van Overtveldt.

"Sinds ik verkozen werd als Europees Parlementslid merkte ik al dat de combinatie met het lokale mandaat een uitdaging zou worden. Ik heb het even de tijd gegeven, maar kan nu niet anders dan vaststellen dat mijn functie als voorzitter van de Commissie Begroting in het Europees Parlement al mijn tijd en energie vraagt", zegt hij.

Als Commissievoorzitter voert Van Overtveldt onder meer mee de moeilijke onderhandelingen over het Europese meerjarenbudget. "Die zijn zeer intensief en leggen beslag op mijn agenda, inclusief de vele buitenlandse missies in het kader van die besprekingen. Het is mijn taak om die onderhandelingen mee tot een goed einde te brengen, en dat kan alleen maar als ik me daar volledig op toeleg. Dat heeft onvermijdelijk een effect op mijn lokaal mandaat, waardoor ik onmogelijk de Mechelse kiezer naar behoren kan vertegenwoordigen."

Van Overtveldt verhuist meteen ook terug naar Kapellen. De ex-minister trok voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 naar de Dijlestad, maar keert nu dus terug naar de heimat. De 46-jarige Kerstin Hopf volgt hem op als gemeenteraadslid. De N-VA zit in Mechelen in de oppositie.