Justin Bieber: "Wie denkt dat ik aan de drugs zit, ik heb de ziekte van Lyme. Maar ik kom terug, sterker dan ooit"

Zijn laatste album dateert al van 2015. In 2017 gelastte hij zijn tournee af en sindsdien kwam hij vooral in het nieuws door opvallende zijsprongen en uitspraken in zijn privéleven, wat de geruchten over mentale problemen en depressies voedde. In september 2018 trouwde hij met Haily Baldwin, de dochter van acteur Stephen Baldwin, enkel voor de wet. Na heel wat speculaties deden de twee hun huwelijk een jaar later nog eens over met een groot(s) feest.

In maart vorig jaar kondigde Justin Bieber een artistieke pauze aan om "persoonlijke problemen" aan te pakken. De superster lijkt nu klaar te zijn voor een comeback. Een week geleden verscheen zijn nieuwe single "Yummy" en hij gaat ook opnieuw toeren in de VS en Canada.