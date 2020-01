Legendarische filmzaal "Miami" in Waarschoot wordt gesloopt

De "Mie-a-mie", zoals Waarschotenaren het zeggen, is niet meer. Het café is al gesloopt, binnenkort volgt de filmzaal. “Mijn vrouw en ik hebben er van 2007 tot 2013 echt alles gegeven”, zegt Peter Staelens, één van de laatste uitbaters van Miami. “We hadden veel clubs en we hielden er veel voorstellingen, met het Podiumhuis. De zaal achteraan was al van de jaren tachtig geen cinema meer, maar de nostalgie bleef er altijd wel ronddwalen."

Van immokantoor tot woonproject

Door problemen met de brouwerij moest Staelens destijds stoppen met de zaak. "Nadien zat er nog enkele maanden een andere cafébaas, en daarna werd het gebouw even een pop-up immokantoor. Maar nu gaat de Miami dus definitief weg uit het straatbeeld. En dat doet pijn aan het hart bij alle Waarschotenaars.”

Projectontwikkelaar Ascot gaat er 8 appartementen bouwen. Het woonproject krijgt wel de toepasselijke naam: Miami House.