Liefde voor mijn "(Sun)burnt Country" Australië

Kangaroo Island is een populaire toeristische trekpleister voor de kust van Adelaide in Zuid-Australië. Het was een van onze eerste bestemmingen op ons Australiëavontuur. We bezochten er een opvangcentrum voor kangoeroes en zagen de koala’s met tientallen tegelijk in de bomen zitten. Vandaag is een derde van het eiland afgebrand. Naar schatting de helft van de koalapopulatie is omgekomen. Voor de dieren die het vuur hebben overleefd, dreigt nu hongersnood, want de bomen waar ze eten in vinden, zijn er niet meer. Ik vraag me ook af hoe het onze tourgids is vergaan. Een man van in de zestig die zijn hele leven al op het eiland woonde en die leefde van het toerisme, zoals zovelen van zijn buren. Anders dan op het vasteland kunnen zij nu niet in hun auto stappen en naar de volgende stad rijden om er ander werk te gaan zoeken. En hoe begin je daaraan, aan die wederopbouw? Kan je daar überhaupt al aan denken, terwijl het vuur nog verder raast?