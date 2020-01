Museum M in Leuven stelt nieuwe aanwinst "Man van smarten" voor, een schilderij van Dirk Bouts

Museum M en de Stad Leuven hebben vandaag hun nieuwe aanwinst "Man van smarten" van Dirk Bouts voorgesteld. Het gaat om een schilderij uit de 15e eeuw. Leuven wil zo haar positie versterken als thuishaven van schilder Dirk Bouts, een tijdgenoot van Rogier Vanderweyden en Jan Van Eyck.

Christus met doornenkroon

Schepen van cultuur Denise Vandervoort is trots dat het om een echte Dirk Bouts gaat: "Het dateert uit 1470, dat was de periode dat hij hier in Leuven woonde en werkte, hij heeft er dus zelf aan gewerkt. Het gaat om een typische lijdend gezicht Christus. Het wordt een pronkstuk in de vaste tentoonstelling. We hebben het kunnen kopen bij Christie's in New York, de hamerprijs was 140 000 dollar, zo'n 126 000 euro.

Man van Smarten zal vanaf einde februari te zien zij in het M museum in Leuven.