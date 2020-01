Marco Borsato kampt met burn-out: "Energie is weg"

Zanger Marco Borsato heeft een burn-out en schrapt al zijn concerten voor onbepaalde tijd. "Wat ik doe is mijn lust en mijn leven, maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan", zegt hij.

Vorig jaar gaf Borsato nog vijf uitverkochte concerten in de Kuip in Rotterdam. Hij werkte aan nieuwe muziek en nieuwe shows, maar dat wordt nu allemaal tijdelijk stopgezet, zodat hij kan rusten en herstellen.