Moordenaarskoppel Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote mag aan België uitgeleverd worden

Het duo stond op de Belgische "Most Wanted"-lijst van het FAST-team van de federale politie. Die plek hadden ze "verdiend" nadat ze in 2011 bij verstek waren veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Britse zakenman in 1996. De twee hadden de man om het leven gebracht met enkele schoten in het hoofd. Volgens de speurders was de Brit erachter gekomen dat hij werd opgelicht door Lacote.