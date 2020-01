60 procent minder incidenten met agressie in de gevangenis bij soepeler regime, blijkt uit onderzoek

De onderzoekers werkten meer dan drie jaar aan het onderzoek en vergeleken het gedrag van meer dan 1.000 gedetineerden in de gevangenis van Nieuwegein in Nederland. "In die gevangenis hebben we gekeken hoe het stond met de agressie. Het was meteen duidelijk dat er veel problemen waren", aldus Ben Vollaard van de universiteit van Tilburg in "De wereld vandaag". Volgens Vollaard had de agressie meer te maken met de manier waarop het leven is georganiseerd in de gevangenissen dan met het feit dat het om gedetineerden gaat.