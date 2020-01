Vorig jaar 320 uilskuikens in de Westhoek geteld

Die kerkuilen zijn allemaal uitgebroed in de 77 kerkuilbakken van de werkgroep. Het zijn er een pak meer dan in 2018. In 2019 waren er 83 broedparen die kuikens hebben gekregen, in 2018 maar 60 koppeltjes. De kerkuilen werden o.a. geteld in De Panne, Koksijde, Houthulst en Kortemark.

Zacht klimaat

"De verklaring ligt heel duidelijk bij de milde winter", zegt Filip Declerck van Natuurwerkgroep De Kerkuil. "Door de zachte winter was er veel voedsel. Dat zijn vooral muizen en spitsmuizen. Daardoor overleefden ook heel wat kerkuilen van het jaar ervoor de winter."

Natuurlijke verdelgers

Filip Declerck ziet alleen maar voordelen in de gestegen populatie kerkuilen. "Het zijn lieve en schattige dieren die bij de meeste mensen heel graag gezien zijn. Ook voor de eigenaars van de locaties waar de kerkuilbakken hangen is het een goede zaak. "Want het zijn heel goedkope en efficiënte muizenverdelgers. Dus als alternatief voor gifstoffen of verdelgingsmiddelen is de kerkuil een topper."