Ninove plaatst 151 camera's aan openbare gebouwen om criminaliteit te bestrijden

Om inbraken en vandalisme tegen te gaan, besliste Ninove eerder al om extra camera's in te zetten. Die worden momenteel geplaatst aan openbare gebouwen en op openbare plekken, zoals begraafplaatsen. De camerabeelden worden alleen bekeken als er ingebroken is of als er een incident is geweest.

"Geen big brother"

"Het gaat om camera's die geen breed gezichtsveld hebben. Daarom zijn er veel nodig om het camerabewakingssysteem sluitend te maken", zegt Koen De Troyer van de preventiedienst. "De camera's worden geplaatst aan gebouwen waar er al is ingebroken, of waar er al vandalisme is geweest. Ze moeten mogelijke inbrekers en vandalen afschrikken."

De camera's worden alleen geplaatst aan openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis, het jeugdcentrum, de academie en op begraafplaatsen.

Binnenin de sporthal wordt momenteel de bedrading gelegd voor de camera's aan de buitengevel.

Voor sommige Ninovieters zijn die camera's een goede zaak, anderen laat het koud, nog anderen denken dat de camera's er komen om meer verkeersveiligheid te krijgen. Dan zijn er nog de inwoners van Ninove die aan een politieke reden denken: "dat het stadsbestuur de camera's alleen maar plaatst om de wind uit te zeilen te halen van de uiterst rechtse Forza Ninove (lokale Vlaams Belangafdeling) van Guy D'haeseleer".

Ninove probeert ook op andere manieren tot meer veiligheid en minder criminaliteit te komen. Dit jaar zou de eerste "stadsmarinier" ingezet worden. Dat is iemand die binnen een bepaalde wijk samenlevingsproblemen kan aanpakken, zoals geluidshinder, sluikstorten of foutparkeren. Nu moeten inwoners problemen melden in het stadhuis. Ninove haalt zijn inspiratie daarvoor in Rotterdam, waar de stadsmarinier ook echt uit de scheepvaart komt. In Ninove zien ze het meer als een superambtenaar. Daarnaast wil Ninove ook 5 tot 8 bijkomende wijkagenten in dienst nemen.